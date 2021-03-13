Чистая прибыль Группы "Росгосстрах" по МСФО в 2020 году составила 7,6 млрд рублей Бизнес

Аудированная чистая прибыль компаний Группы "Росгосстрах" в 2020 году составила 7,6 млрд рублей. Такие данные содержатся в опубликованной компанией консолидированной финансовой отчетности по МСФО, сообщает пресс-служба компании.

Основными активами Группы являются универсальная страховая компания "Росгосстрах" и страховая компания "Росгосстрах Жизнь". Объем страховой премии, собранной ими в 2020 году, составил 107,5 млрд рублей. При этом сборы материнской компании составили 87,7 млрд рублей (на 10% больше, чем годом ранее), а страховщика жизни — почти 20 млрд рублей (13,8 млрд в 2019 г.).

Капитал Группы "Росгосстрах" по итогам 2020 года составил 48 млрд рублей, активы достигли 187,7 млрд рублей (160,4 млрд рублей в 2019 году). Страховые резервы составляют 109 млрд рублей (88 млрд рублей в 2019 году). Инвестиционный доход составил 8,5 млрд рублей.

В декабре 2020 года на Совете директоров ПАО СК "Росгосстрах" была утверждена стратегия развития компании на 2021-2023 гг. "В юбилейном 2021 году, когда наша компания отметит свое столетие, нам важно достичь и укрепить лидерские позиции в ключевых бизнес-направлениях. Мы хотим, чтобы "Росгосстрах" стал лучшей страховой компанией для клиентов с максимально удобным сервисным наполнением", - подчеркнул генеральный директор компании Геннадий Гальперин.

СПРАВКА:

ПАО СК "Росгосстрах" - флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие".

На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания.