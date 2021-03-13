"Сферу ЖКХ по праву можно назвать одной из самых значимых для региона", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"Сферу жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания по праву можно назвать одной из самых значимых для региона. Не зная выходных и праздников, днем и ночью работники данной отрасли обеспечивают нас теплом, водой, светом, благоустраивают территории, решают вопросы стабильной и бесперебойной работы коммунального комплекса", - отметил Евгений Люлин в своей поздравительной речи.

"Ваша деятельность требует не только больших знаний, но и ответственности, оперативности, самоотдачи, так как от ее результата во многом зависит качество жизни населения Нижегородской области", - добавил он.

"Благодарю за нелегкий труд. Уверен, что и дальше, вы будете профессионально выполнять возложенные на вас задачи. Желаю крепкого здоровья, благополучия и трудовых свершений", - резюмировал спикер Заксобрания.