"В нижегородском ЖКХ есть ответственные и образцовые сотрудники", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"В жизни не так много сфер, которые ежедневно обеспечивают комфорт горожан и каждую минуту влияют на их настроение. Сфера ЖКХ – одна из них. Свет и горячая вода, опрятный подъезд и теплая квартира, уютный и чистый двор – с этих элементарных вещей начинается хороший день. И наоборот, их отсутствие раздражает, заставляет искать пути решения проблем, писать жалобы и обращения", - отмечается в поздравлении мэра города.

"К сожалению, именно ЖКХ – лидер по числу обращений граждан. Конечно, большинство проблем связаны с недофинансированием отрасли, устаревшим оборудованием и "уставшими" сетями. Именно поэтому приоритетом администрации являются модернизация сетей, обновление коммунальной техники", - сказано в поздравительной речи Юрия Шалабаева.

"Но не все проблемы можно решить только деньгами. Любовь к своей работе, желание помочь и внимательность к просьбам – половина решения практически всех вопросов. Радует, что в нижегородском ЖКХ есть такие ответственные и образцовые сотрудники, на которых можно и нужно равняться. Например, на лучшего дворника города – Надежду Рубцову из Автозаводского района", - отметил глава города.

"Пусть таких лидеров становится все больше, пусть с каждым годом обращений с благодарностью за ваш нелегкий, но такой важный труд становится больше! Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия", - резюмировал Юрий Шалабаев.