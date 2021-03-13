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Происшествия

Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в доме на ул. Запрудной в Нижнем Новгороде

20 марта 2021 10:46  [114] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в девятиэтажном доме на ул. Запрудной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило спасателям в 21:51 19 марта 2021 года.

Пожарные вывели жителей дома, в том числе пятерых детей, на улицу. Одному человеку для этого потребовалась помощь.

Пожар был ликвидирован на площади 2 кв.м. Предположительная его причина – неосторожность при курении.

В результате происшествия погиб 46-летний мужчина.

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Теги:
Пожар
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