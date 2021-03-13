Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в доме на ул. Запрудной в Нижнем Новгороде

Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в девятиэтажном доме на ул. Запрудной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило спасателям в 21:51 19 марта 2021 года.
Пожарные вывели жителей дома, в том числе пятерых детей, на улицу. Одному человеку для этого потребовалась помощь.
Пожар был ликвидирован на площади 2 кв.м. Предположительная его причина – неосторожность при курении.
В результате происшествия погиб 46-летний мужчина.
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