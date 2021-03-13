ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде достроят в 2023 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируется достроить в 2023 году. Об этом сообщило министерство спорта Нижегородской области на странице главы региона в соцсети Instagram.
Нижегородка поинтересовалась у Глеба Никитина, когда достроят ФОК у ТЦ "Фантастика".
В ведомстве заявили, что вопрос находится в работе.
"Примерные планы по окончанию строительства - первая половина 2023 года", - говорится в сообщении.
Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил новому застройщику право пользования земельным участком на ул.Родионова, где расположен ФОК, в феврале 2020 года.
Напомним также, что по состоянию на декабрь 2019 года готовность ФОКа составляла 7%.
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