ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде достроят в 2023 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируется достроить в 2023 году. Об этом сообщило министерство спорта Нижегородской области на странице главы региона в соцсети Instagram.

Нижегородка поинтересовалась у Глеба Никитина, когда достроят ФОК у ТЦ "Фантастика".

В ведомстве заявили, что вопрос находится в работе.

"Примерные планы по окончанию строительства - первая половина 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил новому застройщику право пользования земельным участком на ул.Родионова, где расположен ФОК, в феврале 2020 года.

Напомним также, что по состоянию на декабрь 2019 года готовность ФОКа составляла 7%.