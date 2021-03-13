Лагеря с дневным пребыванием детей будут работать в нижегородских школах в период каникул Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Лагеря с дневным пребыванием детей будут работать в нижегородских школах в период каникул. Об этом сообщили в департаменте образования горадминистрации.

Согласно информации, работа лагерей будет организована в период с 22 марта по 29 марта.

Весенние лагеря будут открыты на базе 81 общеобразовательного учреждения. Планируется, что их посетят более 3 тысяч детей. Для ребят будет организовано двухразовое питание (завтрак и обед).

В сообщении отмечается, что работа лагерей будет организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты депобразования заметили, что в лагерях будут организованы различные мероприятия: спортивные, общеобразовательные и другие.

Напомним, что весенние каникулы в школах Нижнего Новгорода начнутся 22 марта и продлятся до 29 марта.

При этом осенью из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу школьников отправили на преждевременные каникулы. Они длились с 19 октября до 5 ноября.