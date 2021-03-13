Дорожные службы продолжают вывозить снег с дорог и улиц Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дорожные службы продолжают вывозить снег с дорог и улиц Нижнего Новгорода. Об этом сообщают пресс-службы администраций районов города.

Сегодня в Советском районе дорожники очищают от снега кварталы улиц Студеная, Малиновского, Бекетова, Кузнечихинская, Рыбинская, Белинского, Клеверный проезд и проспект Гагарина. В работах задействовано 39 единиц спецтехники и 57 дорожных рабочих.

В Сормовском районе бригады дорожных рабочих убирают снег с ул. Бутырской, Свободы, Большой Починковской, Балахнинской трассы на участках улиц Землячки, Ужгородская, а также проспект 70 лет октября. Очистка от снега и наледи идет на внутриквартальных проездах на улицах Энгельса, Ногина, Стрелковой и проспекте Кораблестроителей. В уборке сегодня задействовано 24 единицы техники и 30 дорожных рабочих.

На 21 марта запланирована расчистка улиц Варварской, Ильинской, переулков Крутой и Холодный, Георгиевского съезда в Нижегородском районе. В ночь с 20 на 21 марта дорожники вывозили снег с улиц Ильинской, Короленко, Белинского, Рождественской, Октябрьской, Ошарской, Грузинской, Сергиевской, Варварской и площади Горького.

Сегодня днем коммунальные службы очищают от снега центральные улицы Ленинского района. Работы ведутся на площади Комсомольской, в районе станции метро "Пролетарская" и на межквартальных заездах по пр. Ленина. На уборку вышло 13 дорожных рабочих и 11 единиц спецтехники.

Прометание и обработка песко-соляной смесью основных магистралей ведется в Приокском районе Нижнего Новгорода. Противогололёдными материалами сегодня также обрабатываются тротуары и лестницы. Сегодня ведутся работы на Мызинском мосту, проспекте Гагарина и улицах Кащенко и Терешковой.

Как сообщили в администрации Московского района, во дворах по ул. Мечникова, 51, 53 проводится комплексная уборка снега. Вывоз снега осуществляется с ул. Давыдова.

24 единицы техники и более 400 дворников приводят в порядок придомовые территории, расчищая входные группы, тротуары в Автозаводском районе. 17 бригад рабочих расчищают снег и наледь с кровель 39 жилых домов. В районном управлении благоустройства и содержания дорог уточнили, что вывоз снега и расчистка внутриквартальных проездов сегодня ведутся на улицах Комсомольская, Львовская, Бусыгина, Строкина и др.