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Бизнес

Каждый третий покупатель ИСЖ в банке "Открытие" планирует заработать на инвестициях через 7 лет

22 марта 2021 08:27  [91] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Каждый третий покупатель ИСЖ в банке "Открытие" планирует заработать на инвестициях через 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, доля 7-летних ИСЖ в продажах инвестиционного страхования жизни "Росгосстрах Жизнь" в банке "Открытие" составила треть от всех новых полисов в 2020 году. Клиенты хотят вкладывать на длинные сроки из-за нестабильности на рынках и желания защитить свои средства надолго.

С момента старта продаж 7-летних ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" (весной 2020 года) в банке "Открытие" такой срок инвестирования выбрали 3,5 тысяч клиентов. Они доверили компании порядка 2 000 000 000 рублей.

Раньше клиенты "Росгосстрах Жизнь" могли заключить договор ИСЖ только на 3 или 5 лет, причем доля трехлетних договоров была выше, чем пятилетних. Однако сейчас 7-летние ИСЖ составляют 30% всех продаж ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" и пользуются повышенным спросом.

"Росгосстрах Жизнь" в 2020 году работала над популяризацией "длинных" полисов. В частности, у нас появились продукты с функцией автоотзыва, которые позволяют клиенту получить не только доход при наступлении указанного в договоре события, но и все тело инвестиции и выбрать новое направление для инвестиций. Мы видим, что клиенты заинтересованы в покупке таких "длинных" полисов, и делают это максимально осознанно: по таким продуктам минимальное количество жалоб и расторжений. Я объясняю это очень просто: чтобы клиент решил инвестировать деньги на долгий срок, ему надо как можно лучше объяснить продукт, такие клиенты действительно лучше понимают, что они купили. А для банка это продукт, который гармонично дополняет его линейку, поскольку мы на примере клиентов "Открытия" видим: люди не просто не боятся долгосрочных инвестиций в ИСЖ, они голосуют за них местом в своем портфеле", - отметил руководитель управления инвестиционного страхования жизни "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов.

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