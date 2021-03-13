Один человек погиб и еще три пострадали в ДТП в Шахунье Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб и еще три пострадали в ДТП в Шахунье. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 03:10 на ул. Ленина, 167 в Шахунье.

21-летний нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ 210540 при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 212148.

В результате ДТП пострадали пассажиры и сам водитель ВАЗа: водитель был госпитализирован, а 20-летний пассажир - молодой человек погиб, еще один 20-летний пассажир с разными ранами был доставлен в больницу и потом отпущен.

Еще один 52-летний пассажир был осмотрен медиками и позже отпущен.