Фото:
Один человек погиб и еще три пострадали в ДТП в Шахунье. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла в 03:10 на ул. Ленина, 167 в Шахунье.
21-летний нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ 210540 при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 212148.
В результате ДТП пострадали пассажиры и сам водитель ВАЗа: водитель был госпитализирован, а 20-летний пассажир - молодой человек погиб, еще один 20-летний пассажир с разными ранами был доставлен в больницу и потом отпущен.
Еще один 52-летний пассажир был осмотрен медиками и позже отпущен.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+