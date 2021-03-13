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Бизнес

"Ростелеком" и "Кванториум ГАЗ" запустили обучающий проект для нижегородских школьников

22 марта 2021 10:34  [74] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" и "Кванториум ГАЗ" запустили обучающий проект для нижегородских школьников. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Согласно информации, в Нижегородской области стартовал DigitaLogia – совместный образовательный онлайн-проект компании "Ростелеком" и детского технопарка "Кванториум ГАЗ". Узнать больше об инновациях и побороться за победу в интерактивном конкурсе смогут учащиеся школ региона.

В течение двух месяцев наставники технопарка, лучшие кванторианцы и эксперты "Ростелекома" будут проводить на сайте DigitaLogia видеолекции. Учащиеся узнают о развитии сотовой связи, технологиях 5G, погрузятся в мир больших данных и интернета вещей, беспилотных авто и умных домов, познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта, биометрией и сетевыми угрозами.

"Каждый день мы пользуемся цифровыми сервисами. Технологически сложные вещи стали для нас привычными и кажутся простыми. Наш проект поможет ребятам разобраться, как устроен мир информационных технологий. На digital-уроках школьники получат много полезной информации, которая пригодится им в будущем", - отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Иван Зима.

Руководитель детского технопарка "Кванториум ГАЗ" Анна Богданова в свою очередь отметила, что DigitaLogia – это прекрасная возможность для детей получить самую достоверную и актуальную информацию от ведущих экспертов.

"Мы выбрали онлайн-формат, чтобы видеолекции были доступны для всех желающих", - заметила она.

Слушатели курса смогут принять участие в интерактивном конкурсе. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте, выполнить задания по итогам лекций и заработать баллы. Показавшие лучшие результаты получат бесплатную подписку на доступ к платформе "Ростелеком Лицей".

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Теги:
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