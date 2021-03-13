Более 30 соглашений по приоритетным инвестпроектам реализуется в Нижегородской области Бизнес

Здание правительства региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 30 соглашений по приоритетным инвестиционным проектам реализуется в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, объем инвестиций, предусмотренный по этим проектам, составляет 437 млрд рублей.

По словам главы региона Глеба Никитина, в регионе большое внимание уделяется вопросам поддержки инвесторов.

Так, с 2004 года успешно функционирует институт приоритетных инвестиционных проектов. Предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта обеспечивает инвестору возможность получения налоговых льгот, субсидий на создание инженерной инфраструктуры и субсидий на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам.

По словам губернатора Нижегородской области, в рамках 39 инвестсоглашений на предприятиях планируется сохранить и создать более 19,4 тысяч рабочих мест.

В 2021 году при непосредственном участии корпорации развития Нижегородской области планируется ввод в эксплуатацию нескольких крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

В частности, будет введен тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощной продукции в г.о.г. Бор (ООО "Тепличный комбинат Нижегородский", объем инвестиций – 5,11 млрд рублей. Также уже открыто производство пластмассовых автокомпонентов на территории ОЭЗ "Кулибин", логистический почтовый центр в Нижнем Новгороде (АО "НЛТ", объем инвестиций – 1,5 млрд рублей, 680 рабочих мест).