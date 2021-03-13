Около 900 объектов для голосования представлено в рамках проекта "Вам решать!" Общество

Около 900 объектов для голосования представлено в рамках проекта "Вам решать!" в 2021 году. Проголосовать за объект можно на портале вамрешать.рф.

Помимо голосования на портале, есть возможность пройти процедуру отбора объектов, обратившись в call-центр по телефону: 8-800- 222-79-45.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает нижегородцев активно принимать участие в голосование за проекты "Вам решать!".

"Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные землякам. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины", - отметил Глеб Никитин.

Для того чтобы пройти процедуру голосования на портале вамрешать.рф, необходимо быть его авторизованным пользователем. Раздел "Голосования" за проекты инициативного бюджетирования располагается в верхнем меню. Регистрация на портале проходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). То есть логин и пароль для пользователя будут совпадать с логином и паролем портала Госуслуги.

Также пользователь может пройти процедуру голосования, используя свой номер мобильного телефона. Для этого необходимо в предложенной форме авторизации выбрать соответствующий пункт. Пользователю на телефон поступит уведомление (всплывающее меню) с выбором действия (в зависимости от оператора сотовой связи).

После прохождения процедуры авторизации пользователь сможет выбрать один из районов Нижегородской области из выпадающего меню. Далее откроется страница с объектами, представленными на голосование в выбранном ранее районе. Для того чтобы проголосовать, нужно выбрать один из представленных проектов и нажать соответствующую кнопку "Проголосовать". Когда все действия будут выполнены, пользователь получит оповещение о том, что голос учтен. Напомним, голосовать можно только один раз.

Отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании определенных критериев до 1 мая 2021 года. Основные критерии конкурсного отбора:

социальная и экономическая эффективность от реализации инициативного проекта. Она определяется в зависимости от количества благополучателей и уровня поддержки инициативного проекта посредством онлайн-голосования или звонка в call-центр.

участие населения в идентификации проблемы, на решение которой направлен проект, а также непосредственное участие в его реализации (нефинансовый вклад).

вклад местного бюджета, вклад населения и спонсоров (инициативный платеж) (определяется в зависимости от размера вклада).

Всего в этом году на реализацию инициативных проектов из областного бюджета выделено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.

Напомним, что с 16 марта до 15 апреля 2021 года нижегородцы могут отдать свой голос за тот или иной объект программы "Вам решать!". Всего на портале вамрешать.рф представлено 892 объекта общей стоимостью 982 млн рублей в восьми категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива"