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Бизнес

Т Плюс предлагает заключить вторую концессию по тепловым сетям Дзержинска

22 марта 2021 13:38  [73] Бизнес

Фото: предоставлено пресс-службой Т Плюс

ПАО "Т Плюс" готово взять в концессию тепловые сети Дзержинска, не вошедшие в действующее концессионное соглашение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В перечень объектов, передачу которых в концессию утвердила дума Дзержинска в январе 2021 года, входит 1 121 участок сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью более 67 км.

"В основном это тепловые сети от котельных, которых в городе насчитывается более сорока, в то время как в действующую концессию вошли квартальные и распределительные сети, использующие теплоноситель от Дзержинской ТЭЦ. Мы готовы выступить в роли концессионера по всем представленным в перечне объектам и в дальнейшем выполнять на них необходимые ремонтно-профилактические работы, чтобы обеспечивать бесперебойное теплоснабжение подключенных к ним потребителей, а также инвестировать средства в их модернизацию. В свою очередь, приняв в эксплуатацию все тепловые сети города, "Т Плюс" сможет выйти с предложением о переходе Дзержинска в ценовую зону теплоснабжения", – поясняет директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Переход в ценовую зону теплоснабжения (тарифообразование по методу "альтернативной котельной") позволит компании направлять средства, полученные в виде эффекта от реализованных в Дзержинске инвестиционных проектов, на реконструкцию и модернизацию теплосетевого хозяйства. В результате устаревшая теплосетевая инфраструктура будет обновлена без роста тарифов для потребителей. Работа в ценовой зоне теплоснабжения также позволит улучшить его качество и надежность.

К настоящему времени решение об отнесении к ценовой зоне теплоснабжения принято для Ульяновска, Оренбурга, Самары, Владимира и ряда других городов, где работает "Т Плюс". Переход на новую модель рынка тепла уже обеспечил в них увеличение инвестиций в объемы перекладки сетей и модернизацию объектов.

Концессионное соглашение по управлению Т Плюс объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения Дзержинска было подписано в 2018 году на 30-летний срок. В концессию переданы квартальные и распределительные сети отопления и ГВС, находящиеся в муниципальной собственности Дзержинска, общей длиной 226 км в однотрубном исчислении.

Помимо этого, "Т Плюс" является владельцем магистральных тепловых сетей города протяженностью 59 км. За время действия концессии компания инвестирует в реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения и ГВС города 8,6 млрд рублей.

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Теги:
Дзержинск ЖКХ Т Плюс
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