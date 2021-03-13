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Общество

Администрации районов Нижнего Новгорода круглый год ведут работу по выявлению дефектов проезжей части

22 марта 2021 14:20  [110] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода круглый год ведут работу по выявлению дефектов проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, сегодня в Советском районе дорожные рабочие вышли на ямочный ремонт на перекрестке улицы Панина и Высоковского проезда.

В районной администрации отметили, что сезон активных работ по ямочному ремонту выпадает на теплую и сухую погоду. Однако в случае образования ям на дорогах с интенсивным движением подрядчики выходят на незамедлительный ремонт, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

"Сотрудники администрации района круглый год ведут работу по выявлению ям на проезжей части, все они заносятся в график ремонта. Кроме того, наши жители зачастую присылают свои обращения по поводу образовавшихся выбоин, мы их также принимаем и запускаем в работу. Ямочный ремонт ведется весь год, только иногда он носит временный характер. Например, в случаях, когда яма действительно может влиять на безопасность дорожного движения", – сказал первый замглавы администрации Советского района Алексей Зайцев.

По словам жительницы района Евгении Швецовой, на перекрёстке улицы Панина и Высоковского проезда достаточно интенсивное движение транспорта. В часы пик на этом участке образовываются большие пробки. И ремонт здесь был необходим.

Как отметили в администрации района, периодически коммунальным службам приходится производить срочный ямочный ремонт дорожного покрытия в холодный период времени. Укладка асфальта горячим способом требует идеально сухой поверхности и тщательной подготовки основания – чего практически невозможно сделать в осенне-зимний период. В таких ситуациях дорожники используют холодный асфальт.

"Здесь на участке Высоковского проезда мы применяем холодный асфальт, чтобы залатать яму. Прежде, чем начать работу, мы оградили территорию, выставили дорожные знаки, затем обработали поверхность асфальта, подсушили ее, потом уложили щебень и сверху засыпали холодный асфальт. Дальше все это тщательно спрессовывается виброплитой", – уточнил мастер смены Эльдар Погосян.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Дороги
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