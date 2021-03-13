Более 500 волонтеров будут помогать нижегородцам при голосовании за выбор общественных пространств Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 500 волонтеров будут помогать нижегородцам при голосовании за выбор общественных пространств по по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, набор добровольцев для работы в период проведения голосования в Нижегородской области стартовал 24 февраля и продлится до 24:00 22 марта. Зарегистрироваться в качестве волонтера можно по ссылке.



По словам губернатора Глеба Никитина, помощь волонтеров при голосовании очень важна.

"Для самих волонтеров это будет хорошая возможность проявить активность в изменении облика своих городов и узнать, как технически работает проект "Формирование комфортной городской среды", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. В этом году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.