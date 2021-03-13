Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 22 марта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 22 марта.

Согласно утверждённому графику работы, 22 марта уборка и вывоз снега в Советском районе проводятся в кварталах улиц Ванеева, Кузнечихинская, Красносельская, М. Ямская, Плетнёвская, Норвежская, Генкиной и Эльтонская. Также осуществляется расчистка тротуаров. Об этом сообщили в администрации района.

Кроме уборки снега с улично-дорожной сети в связи с наступлением оттепели и быстрым образованием наледи ведется очистка кровель МКД.

Сегодня в очистке территории района будет задействовано 45 дорожных рабочих и 36 единица снегоуборочной техники.

В администрации Приокского района рассказали, что уборка дворовых территорий организована на улице Сурикова. Коммунальщики расчищают проезды, убирают снег и наледь, посыпают дороги противогололедными реагентами во дворах домов №12,12а,14 и 14а. Техника ДУКа также сегодня работает на улицах Крылова, 7, Жукова, 4, Военных Комиссаров, 7, 40 лет Победы, 9 и у домов вдоль проспекта Гагарина.

В расчистке улиц задействовано 40 единиц техники (10 МТЗ, 8 КДМ, 8 погрузчиков, 8 газелей, 5 самосвалов, бульдозер) и 53 дорожных рабочих на дублере проспекта Гагарина и на улице Военных Комиссаров.

В Сормовском районе очистка от снега и наледи идет на внутриквартальных проездах улиц Победной, Культуры, Исполкома и пешеходной зоне улицы Васенко в Сормове.

Прошлой ночью лаповый погрузчик работал на улицах Сутырина и Старая канава, фронтальный погрузчик был задействован на улице Коминтерна и площади Буревестника.

В уборке улично-дорожной сети сегодня задействовано 40 единицы техники, из которых 8 КДМ, 13 МТЗ, 4 фронтальных погрузчика, 1 грейдер, 5 самосвалов и 9 прочих единиц техники. На сормовских дорогах работает 77 дорожных рабочих.

В Автозаводском районе коммунальщики расчищают от снега и наледи внутриквартальные проезды на улицах Лескова, Веденяпина, Ореховская, Мончегорская, Дружаева, а также территорию Парка Славы.

Сегодня в работе задействовано 155 дорожных рабочих и 40 единиц техники.

За выходные с улиц Автозаводского района города Нижнего Новгорода продолжался вывоз снега. Кроме того, водооткачивающая техника работала на улице Переходникова, Челюскинцев, 6 микрорайон.

На территории Нижегородского района в плановом порядке были очищены от снега, наледи и сосулек 134 крыши. В ночь с 21 на 22 и днём 22 марта уборка снега производилась на улицах: Родионова, Казанское шоссе,

Алексеевская, Октябрьская, Звездинка, Грузинская и пл. Горького. Также в районе продолжаются работы по откачке воды на перекрестке ул. В. Печерская и ул. Нестерова.

В очистке кровель домов Ленинского района 22 марта принимает участие 43 специалиста. По плану работы проходят по следующим адресам: на ул. Гончарова,4а, ул. Архитектурная,3, ул. Каховская,1, ул. Перекопская,3а, ул. Энтузиастов, 6, 8, 10, 12, ул. Менделеева, 6.

В выходные дни в Ленинском районе сотрудники УК ликвидировали снег и наледь на 46 кровлях многоквартирных домов на улицах Усиевича, 17а, Памирской, 6, Ленина, 13,19а,21,23,29,31, Премудрова, 10, Кировской, 5, Космонавта Комарова, 4, 10.

Сегодня в Московском районе комплексная очистка и вывоз снега производятся по ул. Народная, вдоль школы №118 и домов №38, 34, 30. Кроме того, запланирован вывоз снега по ул. Страж революции. В понедельник тротуары по ул. Страж революции и по Сормовскому шоссе будут повторно просыпаны противогололедной смесью.

Из-за минусовой температуры воздуха откачка воды пока прекращена, но все контактные телефоны, принимающие информацию о подтоплении, действуют.

От домоуправлаяющих компаний сегодня приводят дворовые территории в нормативное состояние 14 единиц техники и 250 дворников, от ТСЖ – 10 единиц техники и 83 дворника. Муниципальную территорию обслуживают 39 единиц техники и 70 дорожных рабочих.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.