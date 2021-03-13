На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
22 марта 2021 17:00  [46] Президент России Владимир Путин собирается сделать прививку от коронавируса
22 марта 2021 16:02  [80] Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 22 марта
22 марта 2021 16:00  [141] "Вывоз снега – процесс сложный, трудоемкий и долговременный", – Дмитрий Бедняков
22 марта 2021 15:44  [122] Движение большегрузов по дорогам Нижегородской области ограничат с 1 апреля
22 марта 2021 15:07  [93] Более 500 волонтеров будут помогать нижегородцам при голосовании за выбор общественных пространств
22 марта 2021 14:58  [162] Нижегородские педагоги пройдут курс обучения для занятий с "особенными" детьми
22 марта 2021 14:40  [115] Более 1,5 тысяч нижегородских педагогов приняло участие в конкурсе "Навигаторы детства"
22 марта 2021 14:20  [141] Администрации районов Нижнего Новгорода круглый год ведут работу по выявлению дефектов проезжей части
22 марта 2021 13:35  [138] Реставрацию ОКН "Казарма" в нижегородском Кремле проведут до 1 июля 2021 года
22 марта 2021 13:27  [585] Строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода выполнено на 19%
Общество

Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 22 марта

22 марта 2021 16:02  [80] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 22 марта.

Согласно утверждённому графику работы, 22 марта уборка и вывоз снега в Советском районе проводятся в кварталах улиц Ванеева, Кузнечихинская, Красносельская, М. Ямская, Плетнёвская, Норвежская, Генкиной и Эльтонская. Также осуществляется расчистка тротуаров. Об этом сообщили в администрации района.

Кроме уборки снега с улично-дорожной сети в связи с наступлением оттепели и быстрым образованием наледи ведется очистка кровель МКД.

Сегодня в очистке территории района будет задействовано 45 дорожных рабочих и 36 единица снегоуборочной техники.

В администрации Приокского района рассказали, что уборка дворовых территорий организована на улице Сурикова. Коммунальщики расчищают проезды, убирают снег и наледь, посыпают дороги противогололедными реагентами во дворах домов №12,12а,14 и 14а. Техника ДУКа также сегодня работает на улицах Крылова, 7, Жукова, 4, Военных Комиссаров, 7, 40 лет Победы, 9 и у домов вдоль проспекта Гагарина.

В расчистке улиц задействовано 40 единиц техники (10 МТЗ, 8 КДМ, 8 погрузчиков, 8 газелей, 5 самосвалов, бульдозер) и 53 дорожных рабочих на дублере проспекта Гагарина и на улице Военных Комиссаров.

В Сормовском районе очистка от снега и наледи идет на внутриквартальных проездах улиц Победной, Культуры, Исполкома и пешеходной зоне улицы Васенко в Сормове.

Прошлой ночью лаповый погрузчик работал на улицах Сутырина и Старая канава, фронтальный погрузчик был задействован на улице Коминтерна и площади Буревестника.

В уборке улично-дорожной сети сегодня задействовано 40 единицы техники, из которых 8 КДМ, 13 МТЗ, 4 фронтальных погрузчика, 1 грейдер, 5 самосвалов и 9 прочих единиц техники. На сормовских дорогах работает 77 дорожных рабочих.

В Автозаводском районе коммунальщики расчищают от снега и наледи внутриквартальные проезды на улицах Лескова, Веденяпина, Ореховская, Мончегорская, Дружаева, а также территорию Парка Славы.

Сегодня в работе задействовано 155 дорожных рабочих и 40 единиц техники.

За выходные с улиц Автозаводского района города Нижнего Новгорода продолжался вывоз снега. Кроме того, водооткачивающая техника работала на улице Переходникова, Челюскинцев, 6 микрорайон.

На территории Нижегородского района в плановом порядке были очищены от снега, наледи и сосулек 134 крыши. В ночь с 21 на 22 и днём 22 марта уборка снега производилась на улицах: Родионова, Казанское шоссе,
Алексеевская, Октябрьская, Звездинка, Грузинская и пл. Горького. Также в районе продолжаются работы по откачке воды на перекрестке ул. В. Печерская и ул. Нестерова.

В очистке кровель домов Ленинского района 22 марта принимает участие 43 специалиста. По плану работы проходят по следующим адресам: на ул. Гончарова,4а, ул. Архитектурная,3, ул. Каховская,1, ул. Перекопская,3а, ул. Энтузиастов, 6, 8, 10, 12, ул. Менделеева, 6.

В выходные дни в Ленинском районе сотрудники УК ликвидировали снег и наледь на 46 кровлях многоквартирных домов на улицах Усиевича, 17а, Памирской, 6, Ленина, 13,19а,21,23,29,31, Премудрова, 10, Кировской, 5, Космонавта Комарова, 4, 10.

Сегодня в Московском районе комплексная очистка и вывоз снега производятся по ул. Народная, вдоль школы №118 и домов №38, 34, 30. Кроме того, запланирован вывоз снега по ул. Страж революции. В понедельник тротуары по ул. Страж революции и по Сормовскому шоссе будут повторно просыпаны противогололедной смесью.

Из-за минусовой температуры воздуха откачка воды пока прекращена, но все контактные телефоны, принимающие информацию о подтоплении, действуют.

От домоуправлаяющих компаний сегодня приводят дворовые территории в нормативное состояние 14 единиц техники и 250 дворников, от ТСЖ – 10 единиц техники и 83 дворника. Муниципальную территорию обслуживают 39 единиц техники и 70 дорожных рабочих.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Половодье Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph