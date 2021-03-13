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Общество

Президент России Владимир Путин собирается сделать прививку от коронавируса

22 марта 2021 17:00  [28] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Президент России Владимир Путин собирается сделать прививку от коронавируса 23 марта 2021 года. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам наращивания производства вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в России.

"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - сказал он.

Глава государства отметил, что сейчас "крайне важно наращивать темпы вакцинации в стране".

"Для этого нам нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов и, конечно, продолжить информировать людей о том где, как и в какое время они смогут получить прививку. Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан", - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что формирование коллективного иммунитета позволит преодолеть заболевание.

По информации президента, в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью.

Напомним, запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V" открылась в Нижегородской области в январе. Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги.

По состоянию на 19 марта 2021 года прививку от COVID-19 в регионе получили около 125 тысяч человек, из них более 86 тысяч - две аппликации вакцины.

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Теги:
Вакцина Владимир Путин Коронавирус
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