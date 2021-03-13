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Общество

Плату за отопление скорректируют жителям двух районов Нижнего Новгорода

22 марта 2021 18:24  [67] Общество

Годовую корректировку платы за отопление проведут жителям Автозаводского и частично Ленинского районов Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе "Волгаэнергосбыта", корректировка оплаты за тепло будет произведена в конце марта и касается только тех домов, где установлены общедомовые счетчики.

Годовая корректировка – уточнение стоимости полученных услуг. Сейчас ресурсоснабжающая организация подвела итог, сколько тепла на самом деле было поставлено жителям в 2020 году. Разница в этих цифрах и, следовательно, оплате и отразится в платежках. Стоит отметить, что по показаниям общедомовых счетчиков в 228 многоквартирных домах потребление теплоносителя сократилось, а в 693, наоборот, выросло. И тем и другим будет сделана корректировка. Одним в сторону уменьшения, вторым увеличат оплату.

Генеральный директор компании "Волгаэнергосбыт" Андрей Рачковский отметил, что нижегородцам, которым скорректируют счета в сторону увеличения, автоматом будет предоставлена беспроцентная рассрочка до конца года. "Необходимую сумму можно будет оплатить не единовременно, а ежемесячно равными частями. Вся необходимая информация будет размещена на квитанции", - подчеркнул собеседник агентства.

Стоит добавить, что жители и самостоятельно могут проверить начисленные им суммы за тепло. На сайте Волгаэнергосбыта будут размещены все необходимые данные для расчета (площадь дома, объем поставленной тепловой энергии по прибору учета и т.д.), а также подробная инструкция, как рассчитывать сумму годовой корректировки.

Андрей Рачковский, говоря об оплате отопления в течение всего года, отметил, что в Нижегородской области плата за отопление зимой начисляется равномерно ежемесячно в течение всего года. В случае, если в доме установлен общедомовой счетчик, начисление платы за отопление производится исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год. Если счетчика в доме нет, то начисления производятся по действующим нормативам. Размер корректировки в каждой квартире определяется исходя из показаний общедомового счетчика, там, где он установлен.

Обслуживанием, эксплуатацией и снятием показаний занимаются специалисты ТСЖ или ДУКа, которые ежемесячно снимают показания счетчика и записывают их в журнал, передавая данные уже в энергосбытовую компанию. Каждый житель дома самостоятельно может ознакомиться с данными счетчика, обратившись в управляющую компанию.

Потребители Волгаэнергосбыта могут самостоятельно проверить расчет годовой корректировки и написать обращение на сайте www.volgaenergo.ru.
Задать все интересующие вопросы по платежам жители также могут с 08:00 до 19:00 по телефону колл-центра 243-04-14 или обратиться лично в офисы обслуживания потребителей по адресам:
- пр. Ильича, 5, в часы приема граждан (понедельник, вторник, среда — с 08:00 — до 18:00; четверг — с 08:00 до 19:00; пятница — с 08:00 до 17:00).
- Южное шоссе, д. 41, режим работы: понедельник — пятница с 09:00 до 18:00.

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Теги:
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