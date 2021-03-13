Артем Кавинов принял участие в открытии класса РДШ на Бору Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов принял участие в открытии класса Российского движения школьников (РДШ) на Бору в центре "Алиса".

По его словам, это абсолютно новое пространство для развития с новыми смыслами, с потрясающей творческой молодой энергией, для которой нет преград.

"Мы ждали этой истории, особенно после ломающих прежние устои 90-х. Вспоминая свое пионерское детство, смотрели на подрастающих детей и понимали, что вот этой общности интересов, объединения, идеи не хватает. Как будто чем-то обделены. И вот сегодня всё встает на свои места. Не думаю, что РДШ – это замена пионерии или комсомола. Это современная история с новыми смыслами и навыками, с возможностью реализовать свои творческие задумки, с тренингами по развитию лидерских качеств, с умением строить проекты в киберпространстве. И ребята с удовольствием погружаются в эту атмосферу новых знаний, возможностей. И у взрослых, глядя на это, с лица не сходит улыбка", - отметил Артем Кавинов.

На открытии ребята и гости смогли принять участие в целой серии различных мастер-классов, состоялся телемост с учениками затонской школы, которые также в ближайшее время ожидают открытие класса РДШ, а также небольшой брифинг-общение ребят с главой Борского округа, депутатом Госдумы и кураторами движения РДШ.

"В целом был интересный разговор о дальнейшем развитии школьного движения. Вместе обсуждали, как наиболее полно и эффективно можно использовать данные площадки. Думаю, открытие класса – новый этап в развитии РДШ. Возникла мысль, а что если их объединить с "Точками Роста", которые открываются в школах. Поразмышляем об этом. Ведь, что самое главное в этих историях? Больше возможностей для подрастающего поколения раскрывать и развивать свои таланты. И мы будем стараться максимально эту тему поддерживать", - сказал в заключение Артем Кавинов.

Напомним, что в регионе участниками движения школьников являются около 90 тысяч юных нижегородцев. РДШ в этом году исполняется 6 лет.