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Ведущие к школам, детсадам и медцентрам дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году

23 марта 2021 09:51  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ведущие к школам, детсадам и медцентрам дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД).

Согласно информации, ремонт дорог будет проходить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). На 2021 год запланирован ремонт дорог более чем к 20 социально значимым учреждениям города.

Так, например, в непосредственной близости к включенной в ремонтный перечень дороге в Автозаводском районе на участке ул. Коломенской (от ул. Лескова до ул. Колхозной) находится школа №129. В Ленинском районе капитально отремонтируют ул. Премудрова, вдоль которой расположена школа №100. В Сормовском районе новый асфальт будет уложен на ул. Стрелковой (от пр.Кораблестроителей до д.81 ул.Стрелковая), где также расположен медицинский центр и школа №79 им. Н.А. Зайцева.

В Приокском районе в этом году будет выполнен ремонт участка пр. Гагарина (от пл. Лядова до ул.Медицинской), на котором расположено сразу несколько социальных объектов: детский сад №21, школа №47, лицей №28 им. Б.А. Королёва, один из корпусов Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и ряд медицинских лабораторий. На другом участке по пр. Гагарина (от пл. Лядова до ул.Медицинской) отремонтируют дорогу в непосредственной близости с городской наркологической больницей.

В Нижегородском районе новый асфальт появится на ул. Родионова (от ул. Родионова №189/24 до ул. Бринского), по которой осуществляется подъезд к ряду медицинских центров. Кроме того, вдоль дороги расположены многочисленные медицинские центры и диагностическая лаборатория. На ул.Ковалихинской (от ул.Варварская до ул.М. Горького) приведут в порядок дорогу, которая ведет к школе №20 и детскому саду №7. Дорожники уложат новый асфальт на ул.Студеной (от ул.Белинского до пер.Холодный) рядом со школой №14 им. В.Г. Короленко. Планируется отремонтировать дорогу на участке по ул.Варварская (от пл.Свободы до пл.Минина), где находятся лицей №40 и родильный дом №1. Также работы по обновлению дорожного полотна будут выполнены на пл. Минина, в том числе в непосредственной близости с гимназией №1.

Ранее сообщалось, что в ремонтный перечень дорог на 2021 год вошли 26 участков протяженностью более 30 км. На ремонт направлены 934 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 904 млн рублей, 30 млн рублей – из городского.

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