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Общество

ЕРКЦ напоминает о способах передачи показаний счетчиков

23 марта 2021 10:03  [22] Общество

Фото: пресс-служба компании

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает о способах передачи показаний счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, показания счетчиков горячей воды необходимо подавать до 25 числа каждого месяца включительно. В этом случае переданные показания будут учтены при формировании квитанции за текущий месяц.

Передать показания можно:

  • на сайте ЕРКЦ в личном кабинете
  • через сервис "Передать показания"
  • при помощи смс-сообщения на номер: +7 (963) 000 84 17
  • через контакт- центр: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный)

Кроме этого, сообщить показания счетчиков можно в офисе ЕРКЦ и операционных окнах компании, расположенных в многофункциональных центрах Кстова и Дзержинска.

ЕРКЦ просит жителей быть внимательными и оперативно осуществлять поверку или замену счетчика, а также своевременно передавать показания приборов учета, в противном случае начисления будут производиться по среднему потреблению, а далее – по нормативу, в соответствии с действующим законодательством.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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