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ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает о способах передачи показаний счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, показания счетчиков горячей воды необходимо подавать до 25 числа каждого месяца включительно. В этом случае переданные показания будут учтены при формировании квитанции за текущий месяц.
Передать показания можно:
Кроме этого, сообщить показания счетчиков можно в офисе ЕРКЦ и операционных окнах компании, расположенных в многофункциональных центрах Кстова и Дзержинска.
ЕРКЦ просит жителей быть внимательными и оперативно осуществлять поверку или замену счетчика, а также своевременно передавать показания приборов учета, в противном случае начисления будут производиться по среднему потреблению, а далее – по нормативу, в соответствии с действующим законодательством.
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