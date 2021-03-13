Банк "Открытие" вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэком Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэком. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, держатели бизнес-карт из числа малого и среднего бизнеса за год получили кэшбэк на сумму более 200 млн рублей.

В рамках программы лояльности "Деловой подход" клиенты банка "Открытие" получают кэшбэк в размере 1% за любые покупки по бизнес-картам. Кроме того, банк возвращает им 5% за покупки по самым популярным и востребованным категориям: АЗС, кафе, рестораны, фастфуд, строительные материалы и ремонт. Программа для предпринимателей была запущена год назад.

В программе участвуют как традиционные пластиковые карты, так и виртуальная карта Digital Business Card.

Программа лояльности подключается автоматически при выпуске карты, а использовать начисленный кэшбэк можно в любой момент – достаточно просто перевести его с бонусного на расчетный счет. Сделать это можно онлайн в системе дистанционного обслуживания "Бизнес-портал". Максимальная сумма кэшбэка составляет 15 тысяч рублей в месяц.