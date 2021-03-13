Нижегородская область заняла I место в России по числу участников нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла I место в России по числу предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, к концу нынешнего года участниками нацпроекта должны были стать 98 компаний, но уже сейчас в нацпроект вступили 136 предприятий.

"Показатель по числу компаний-участников мы перевыполнили более чем на треть. Самое главное достижение – это те результаты, которые получают предприятия: сокращаются потери, увеличиваются объемы производства, возрастает производительность труда – и все это без дополнительных вложений, только за счет использования инструментов бережливого производства", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Региональный Минпром также разработал субсидию для участников нацпроекта: до половины затрат на приобретенное оборудование компенсируется облбюджетом. Максимальный размер субсидии – 5 млн рублей. На федеральном уровне участники нацпроекта могут получить займы от 50 до 300 млн рублей на 5 лет под 1%.

СПРАВКА:

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта - обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.