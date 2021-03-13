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Общество

Вольер для собак с голубой шерстью строят в Дзержинске

23 марта 2021 13:44  [139] Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры, Алексей Ганин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вольер для собак с голубой шерстью строят в Дзержинске. Об этом сообщил глава города Иван Носков на своей странице в соцсети Instagram.

Он назвал животных "Смурфиками" и местной достопримечательностью.

Иван Носков добавил, что две из семи собак переедут в одно из муниципальных предприятий. 

"Надеюсь, история с "Оргстеклом" стала уроком для других собственников промышленных площадок нашего округа, и они внимательно будут относиться к своей территории", - написал он.

Между тем жители Дзержинска вновь сообщают в соцсетях о "новой партии" "синих" собаках.

Напомним, что собаки с голубой шерстью из Дзержинска доставлены в ветеринарный госпиталь. Состояние собак оценено как удовлетворительное.

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Теги:
Дзержинск Животные
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