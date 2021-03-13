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Вольер для собак с голубой шерстью строят в Дзержинске. Об этом сообщил глава города Иван Носков на своей странице в соцсети Instagram.
Он назвал животных "Смурфиками" и местной достопримечательностью.
Иван Носков добавил, что две из семи собак переедут в одно из муниципальных предприятий.
"Надеюсь, история с "Оргстеклом" стала уроком для других собственников промышленных площадок нашего округа, и они внимательно будут относиться к своей территории", - написал он.
Между тем жители Дзержинска вновь сообщают в соцсетях о "новой партии" "синих" собаках.
Напомним, что собаки с голубой шерстью из Дзержинска доставлены в ветеринарный госпиталь. Состояние собак оценено как удовлетворительное.
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