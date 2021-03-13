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Общество

Почти 8 тысяч нарушений по содержанию придомовых территорий выявила АТИ в Нижнем Новгороде

23 марта 2021 15:45  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 8 тысяч нарушений по содержанию придомовых территорий выявили специалисты управления административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе очередного рейда по мониторингу уборки снега на придомовых территориях и состояния кровель в Приокском районе, которые обслуживает домоуправляющая компания.

Согласно информации, инспекторы посетили улицу Корейскую, Пятигорскую и проспект Гагарина.

По словам начальника отдела управления административно-технического муниципального контроля администрации Приокского района Игоря Круглова, с начала зимы домоуправляющая компания Приокского района привлекалась к административной ответственности 161 раз.

"Сегодня мы отметили ряд серьёзных нарушений в работе ДУКа. Это и неочищенная до твёрдого покрытия придомовая территория, и свисающие с крыш сосульки. Для прохожих создаётся двойная угроза: под ногами голый лёд, идти по которому становится ещё опаснее из-за воды, капающей с крыш домов. Положительный результат работы можно отметить только на входных группах – они хорошо очищены от снега и наледи", - уточнил Игорь Круглов.

Замдиректора управления административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода Оксана Широкова добавила, что с начала зимы в Нижнем Новгороде было выявлено 7 763 нарушения по содержанию придомовых территорий, более 6 тысяч нарушений были устранены в установленный законом срок, по 942 нарушениям были возбуждены административные производства.

"Существует проблема несогласованности действий ДУКа с работой районных администраций по уборке снега и наледи с крыш. После уборки, проведённой подрядными организациями районов, сотрудники ДУКов убирают свою территорию, часто сбрасывая снег и сосульки в места, которые ранее уже были почищены. Это приводит к дополнительным выездам районных подрядчиков на очередную уборку прежде приведённой в порядок территории. Необходимо налаживать механизм совместной согласованной работы между ДУКами и районными администрациями для достижения качественного результата", - отметила Оксана Широкова.

Как сообщалось ранее, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее также сообщалось, что с начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду.

СПРАВКА:

В отношении управляющих организаций предусмотрена административная ответственность за неудовлетворительное содержание кровли в зимний период.  За несоблюдение требований предусмотрены штрафы от 250 тысяч рублей – на юридические лица и от 50 тысяч рублей – на должностные лица.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
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