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Общество

Дорогу в Дальнеконстантиновском районе отремонтируют после обращения жителей к Глебу Никитину

23 марта 2021 16:11  [37] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дорогу в Дальнеконстантиновском районе отремонтируют после обращения жителей к Глебу Никитину. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, жители района рассказали, что дорога через Лапшиху и Курилово ведет в Кужутки – административный центр сельсовета, где расположены медпункт и школа, сильно изношена.

После обращения жителей подъезд к деревням Лапшиха, Наченье и селу Кужутки от автодороги Нижний Новгород – Саратов включили в план ремонта 2021 года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По словам главы региона Глеба Никитина, в Дальнеконстантиновском районе благодаря нацпроекту сначала удалось отремонтировать основные магистрали: участок трассы Нижний Новгород - Арзамас – Саратов, а также дорогу, которая ведет от Кстова через Дальнее Константиново к трассе Нижний Новгород – Саратов.

Губернатор Нижегородской области добавил, что теперь в Дальнеконстантиновском районе предстоит привести в порядок подъезды к селам, куда часто выезжают жители расположенных рядом деревень: на работу, в школу, к врачу.

Всего в Дальнеконстантиновском районе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году отремонтируют 8,6 км дорог. На эти цели направят 142 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в рамках ремонтной программы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе отремонтировано 195 участков общей протяженностью 881,1 км. Нижегородская область входит в 10-ку лучших регионов России по объемам и качеству выполнения национального проекта.

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Теги:
Дороги Нацпроект
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