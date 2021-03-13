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Бизнес

Нижегородские соцпредприниматели смогут бесплатно разместить рекламу на уличных экранах

23 марта 2021 16:07  [41] Бизнес

Социальные предприниматели Нижегородской области, победившие в конкурсе "Взгляд в будущее", смогут размещать рекламу на городских экранах бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заявки на конкурс, который направлен на информационную поддержку социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, принимаются до 13 апреля 2021 года.

Конкурс "Взгляд в будущее" проводится уже в седьмой раз. За это время около 45 социальных проектов получили возможность бесплатного размещения своей рекламы на светодиодных экранах, цифровых билбордах и статичных рекламных щитах в общественных местах города и области.

Для участия в конкурсе необходимо, чтобы проект реализовывался на территории Нижегородской области, был направлен на решение или смягчение существующих социальных проблем и содержал инновационный элемент в подходе к их решению. Принимать участие можно сразу в двух номинациях: видеоролики и статичная реклама.

При оценке проектов будут учитываться социальная необходимость проекта, его целевая направленность, достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект, а также информативность и качество рекламы.

Победители конкурса "Взгляд в будущее" будут объявлены в мае 2021 года.

Узнать подробную информацию о конкурсе, ознакомиться с положением и подать заявку можно на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области.

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Теги:
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