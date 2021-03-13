Кредитные продукты начнут реализовывать в 2021 году через платформу ЦБ "Маркетплейс" Экономика

Фото: с сайта ЦБ РФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первая в России финансовая платформа, созданная в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России, будет в 2021 году предлагать кредитные продукты. Об этом сообщил журналистам управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин 23 марта 2021 года.

Он пояснил, что сейчас на платформе можно заключить договор депозита. При этом клиентам предлагается вся стандартная линейка (стандартный, пополняемый, снимаемый). Также с ее помощью клиент может оформить электронное ОСАГО.

По словам Игоря Алутина, в апреле предлагаемые платформой продукты пополнятся накопительными счетами. Также планируется запуск беззалоговых кредитов и простых облигаций федерального займа для физических лиц.

"В связи с пандемией многие банки сократили процедуру одобрения, у 70% россиян нет возможности взять кредит в банках на выгодных условиях. Совместно с ЦБ мы планируем запустить продукт, который позволит клиенту получать необходимую информацию о кредитах. Мы будем показывать клиенту, исходя из риск-профиля, какой банк готов предоставить ему кредит. Получить его он сможет нажатием одной кнопки", - рассказал Игорь Алутин.

Кроме того, на прошлой неделе Московская биржа запустила агентский сервис. С его помощью любой гражданин России может зарабатывать деньги, предлагая финансовые продукты платформы своим знакомым, родственникам и т.д.

Игорь Алутин рассказал, что в настоящее время платформа работает с восемью банками, которые предоставили свои продукты. В процессе интеграции - свыше 20 банков. К платформе подключились популярные сайты-агрегаторы.

С момента запуска на платформу зашли и воспользовались услугами уже свыше 1 млн клиентов.

СПРАВКА:

"Маркетплейс" — онлайн сервис, позволяющий гражданам приобретать финансовые продукты от разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме. Проект были инициирован Банком России в декабре 2017 года.

Летом 2020 года Госдума приняла закон 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" и закон-спутник "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

После этого была создана платформа Московской биржи.