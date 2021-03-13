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Бизнес

ЛУКОЙЛ предупреждает о фактах распространения ложной информации о скидках и акциях компании

23 марта 2021 18:02  [86] Бизнес

ПАО "ЛУКОЙЛ" предупреждает о фактах распространения ложной информации о скидках и акциях компании.

Как сообщает пресс-служба ЛКОЙЛа, сейчас в сети Интернет распространяются ложные сведения с предложением воспользоваться существенной скидкой на АЗС организаций Группы "ЛУКОЙЛ", купить "бонусные" или "топливные" карты.

"Недобросовестные лица отправляют вводящие в заблуждение сообщения по электронной почте и СМС, имитируют адреса отправки и аккаунты ПАО "ЛУКОЙЛ" в социальных сетях и неправомерно используют товарные знаки и фирменный стиль компании", - говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.

В компании напомнили о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО "ЛУКОЙЛ" www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия) и на страницах организаций Группы. Кроме того, следует внимательно относиться к предоставлению персональной информации, не использовать идентичные пароли на нескольких ресурсах, не вводить личные данные на сомнительных сайтах и не покупать предложенные "карты" через Интернет.

"Компания не несёт ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования подобных ложных сведений", - добавили в пресс-службе.

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Теги:
ЛУКОЙЛ Мошенничество
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