Коронакризис повысил спрос клиентов банка "Открытие" на регулярные накопления и страховые инвестпродукты Бизнес

Коронакризис повысил спрос клиентов банка "Открытие" на регулярные накопления и инвестиционные страховые продукты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В 2020 году клиенты "Росгосстрах Жизнь" (входит в финансовую группу "Открытие") стали чаще покупать полисы страхования жизни с регулярными взносами. Это касается как накопительного страхования жизни (НСЖ), так и инвестиционного с регулярными взносами (ИСЖ "Страйк").

Доля регулярных продуктов в общих страховых сборах "Росгосстрах Жизнь" в 2020 году выросла на 10,4% и достигла 19% в общем портфеле. Общие сборы компании составили в прошлом году 19,9 млрд рублей, и 3,7 млрд рублей из них – это продукты с регулярными взносами. ИСЖ "Страйк" собрал столько же премий, сколько НСЖ по итогам года.

В среднем НСЖ или ИСЖ с регулярными взносами "Страйк" в 2020 году были уже у каждого третьего клиента "Росгосстрах Жизнь", который покупал продукты страхования жизни в банке "Открытие".

"В прошлом году мы сделали акцент на продуктах с регулярными взносами, поскольку увидели высокий потенциальный спрос. По итогам 2020 года ИСЖ с регулярными взносами стали покупать так же часто, как классические полисы НСЖ. Во-первых, в 2020 году на рынок на фоне пандемии и падения ставок по вкладам вышло много людей, которые хотят инвестировать, но в силу осторожности и отсутствия опыта не готовы сразу и надолго расставаться со значительной суммой денег. При этом они хотят инвестировать регулярно. Во-вторых, у многих клиентов в прошлом году изменился подход к формированию накоплений: клиенты решили копить понемногу, но постоянно, и НСЖ как инструмент в этом случае подходит очень хорошо", - рассказал директор блока маркет-менеджмент, член правления СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

При этом пролонгация договоров НСЖ достигает более чем 80%, поскольку по большей части таких договоров не предусмотрено никаких очередных взносов.