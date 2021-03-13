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Общество

Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 23 марта

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 23 марта.

В первой половине дня силами коммунальных служб Ленинского района от снега очищена подъездная дорога к детскому саду №325, дорога у дома 20/2 по ул. Даргомыжского, тротуар по ул. Голубева, 6/3 и тротуар по пр. Ленина по нечетной стороне. В ночь с 22 на 23 марта проводились работы по расширению проезжей части проспекта Ленина.

В Приокском районе работы по вывозу снега проводятся на улицах Цветочной, Елисеева и Жукова. Подрядные организации также расчищают тротуары и проезды.

Днем 23 марта в районе работает 32 единицы техники (8 МТЗ, 8 газелей, 7 КДМ, 5 погрузчиков, 3 самосвала и бульдозер) и 55 дорожных рабочих. Техника ДУК задействована во дворах проспекта Гагарина, 220 и на улицах Голованова, 47, 49, Пятигорской, 27, Терешковой, 11.

Согласно утверждённому графику работы 23 марта уборка и вывоз снега в Советском районе Нижнего Новгорода проводятся в границах улиц Рыбинская, Кузнечихинская, Норвежская, М.Ямская, Генкиной, Эльтонская и Белинского.

В очистке территории задействовано 39 дорожных рабочих и 33 единицы снегоуборочной техники.

В расчистке Нижегородского района задействовано более 35 единиц спецтехники и 100 дорожных рабочих.

В ночь с 22 на 23 марта уборка снега осуществлялась на улицах: Красносельская, М. Ямская, Ильинская, Володарского, Ковалихинская, Белинского. В ближайших планах произвести уборку на территориях: микрорайон В.Печеры, ул. Варварская, ул. Заломова, ул. Белинского, пер. Холодный, ул. Минина, ул. Ковалихинская и Верхне-Волжская набережная.

В Канавинском районе 23 марта воду откачивают на улицах Путейской, Ухтомского, Движенцев, Гороховецкой, Генерала Зимина, Тонкинской и Кузбасской.

Сегодня на территории работают 40 единиц спецтехники и более 100 дорожных рабочих, из них 12 единиц техники и 12 рабочих вывозят снег с улиц: Советская, Тонкинская, Фибролитовая, Волжская набережная, Сергея Акимова, пл. Революции.

Кроме того, уборка снега и наледи сегодня проходит на улице Сергея Акимова, Волжской набережной, в Лесном городке, на улице Таллинской, Керченской, Советской.

Водооткачивающая техника и помпа откачивает сегодня талые воды в Автозаводском районе на ул. Бурденко, Васнецова и других. На уборке и вывозе снега с ул. Краснодонцев, Газовской, Мельникова, Прямой задействованы 155 дорожных рабочих и 36 единиц техники. Идет расчистка тротуаров на ул. Старых производственников, Некрасова, Янки Купала, осуществляется сбор мусора с тротуаров и подходов к остановочным павильонам на Южном шоссе, ул. Лескова. Кроме того, 992 дворников и 42 единицы техники сейчас работают на придомовых территориях.

Уборка снега и наледи в Сормовском районе идет на внутриквартальных проездах на улицах Дмитрия Павлова, Героев Космоса, Старая канава и Иванова. Всего в уборке улично-дорожной сети сегодня задействована 41 единица техники и 76 дорожных рабочих. В сормовских дворах 23 марта работают 377 дворников и 36 единиц техники.

В Московском районе проводится комплексная уборка дворовых территорий и откачка талых вод с проблемных участков. Во вторник район убирали 333 дворника, 70 дорожных рабочих и 58 единиц техники.
Продолжалась комплексная уборка по ул. Народная, у школы 118, вдоль 38, 34, 30 домов. Кроме того, были запланированы мероприятия по откачке воды со следующих объектов: пересечение пр. Героев и ул. Гастелло, кольцо автобусов по ул. Рябцева, кольцо троллейбусов на ул. Чаадаева, ул. Народная 34, 50.

Также ведется работа по просыпанию тротуаров песко-соляной смесью по ул. Березовской и ул. 50 лет Победы.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

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Теги:
Городское хозяйство Половодье Снег
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