Нижний сегодня: главные события дня

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23 марта 2021 20:16  [71] Общество

СК подтвердил задержание инспектора ГИБДД в Дзержинске

В отношении группы лиц, в которую входят сотрудники ГИБДД Дзержинска, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения". По версии следствия, в 2020 году подозреваемые разработали план по получению страховых выплат за оформление фиктивных ДТП, используя подложные документы.

Нижегородец обнаружил древние останки в мешках у строящейся церкви в Кремле

Основные станки были обнаружены в 2018 году во время археологических раскопок для воссоздания храма преподобного Симеона Столпника. Однако, не все останки были перенесены на новое место захоронения, часть из них рабочие распределили в мешки и оставили рядом с раскопками.

Смертельно-опасное вещество выявлено в грецких орехах в Нижнем Новгороде

Данным опасным веществом являлся афлатоксин. Он выявлен в одном образце очищенного ореха при проверке партии данной продукции. Химико-токсикологическое исследование показало, что в образце ореха содержание вещества "Афлатоксин B1" было превышено.

Вызывающее онкологию вещество обнаружено в мясе на территории Нижнего Новгорода

При проверке партии копченого мяса в одном из образцов выявлено превышение доли такого химического вещества, как бенз(а)пирен. Это химическое соединение, первого класса опасности, вызывающее онкологические заболевания.

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область

Этой ночью на централизованный склад в Нижнем Новгороде было отгружено 18,6 тысяч доз. В течение дня поставленная вакцина пройдет обязательную маркировку, и уже во второй половине начнет поступать в организации здравоохранения. В ближайшее время в Нижегородскую область поступят еще несколько партий вакцин.

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