Кстовские тепловые сети модернизировали котельную в селе Вязовка Общество

Фото: пресс-служба компании

Кстовские тепловые сети (КТС) Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" модернизировали котельную школы села Вязовка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, стоимость реализованного инвестпроекта составила 5,2 млн рублей с НДС.

Взамен старого оборудования в отдельно стоящем здании смонтированы и введены в эксплуатацию два высокопроизводительных котла общей мощностью 80 кВт.

Котельная оснащена современной системой контроля и работает в автоматическом режиме с управлением из диспетчерской КТС, что позволяет быстро реагировать на изменения температуры наружного воздуха.

"Полная модернизация котельной позволит обеспечить надежное и эффективное теплоснабжение школы и поддерживать комфортные условия для учащихся и учителей", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.