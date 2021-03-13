Ивановский съезд
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Тверская компания отремонтирует участок Ивановского съезда в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, для участия в конкурсе на право выполнения ремонта автомобильной дороги Ивановский Съезд (от Кремлевской стены до пер. Кожевенный) была подана всего одна заявка.
ООО "Дорожно-строительная компания" за свои услуги запросило минимальную стоимость - 37,2 млн рублей. В итоге компания была признана победителем торгов.
Напомним, что ремонтные работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 30 июня 2021 года.
СПРАВКА:
ООО "Дорожно-строительная компания" (Тверская область) была учреждена 24 января 2003 года.
Организация осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ при строительстве автомобильных дорог, возведении насыпей для различных строительных сооружений, осуществляет комплекс железобетонных и бетонных работ и т.д., при этом имеет право выполнять функции Генподрядчика.
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