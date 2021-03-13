Тверская компания отремонтирует участок Ивановского съезда в Нижнем Новгороде Экономика

Ивановский съезд Фото: https://www.google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Тверская компания отремонтирует участок Ивановского съезда в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, для участия в конкурсе на право выполнения ремонта автомобильной дороги Ивановский Съезд (от Кремлевской стены до пер. Кожевенный) была подана всего одна заявка.

ООО "Дорожно-строительная компания" за свои услуги запросило минимальную стоимость - 37,2 млн рублей. В итоге компания была признана победителем торгов.

Напомним, что ремонтные работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 30 июня 2021 года.

СПРАВКА:

ООО "Дорожно-строительная компания" (Тверская область) была учреждена 24 января 2003 года.

Организация осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ при строительстве автомобильных дорог, возведении насыпей для различных строительных сооружений, осуществляет комплекс железобетонных и бетонных работ и т.д., при этом имеет право выполнять функции Генподрядчика.