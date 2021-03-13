Свет, отопление и горячую воду частично отключили в шести домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет, отопление и горячую воду частично отключили в шести домах Нижнего Новгорода 24 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Сегодня с 9:00 без света остались жители дома №48а по ул. Космической в Автозаводском районе, а также без горячей воды - жители дома №47 по ул. Полтавская в Советском районе. Поставка коммунальных услуг возобновится к 15:00. Кроме того, с 9:00 до 14:00 в домах №7а, 8 по ул. Елисеева, 30, 30а по ул. Батумской в Приокском районе отключено центральное отопление.

Это связано с проведением плановых работ на сетях жилищно-коммунального хозяйства.