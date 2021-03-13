Житель Дзержинска подозревается в убийстве брата за испорченный диван Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Житель Дзержинска подозревается в убийстве брата за испорченный диван. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отношении 25-летнего мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи полагают, что 17 марта в ходе ссоры в квартире дома по ул. Буденного в Дзержинске подозреваемый нанес удар кулаком в живот родному брату. От полученного телесного повреждения 32-летний потерпевший скончался.

При допросе подозреваемый сообщил, что в тот день к нему пришел нетрезвый брат. Он уснул на диване и обмочил его. Это и послужило причиной конфликта - подозреваемый нанес своему родному брату удар кулаком.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.