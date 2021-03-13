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Политика

Депутаты Гордумы утвердили изменения в Устав Нижнего Новгорода

24 марта 2021 12:10  [55] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили изменения в Устав города. Такое решение принято на заседании 24 марта 2021 года.

Как пояснила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, корректировки связаны с  изменениями федерального законодательства.

Так, депутатами поддержан механизм участия жителей Нижнего Новгорода в инициативном бюджетировании. Инициативный проект могут выдвинуть: группа, численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, органы территориального общественного самоуправления или староста сельского населенного пункта.

Перед тем, как инициативный проект будет внесен в администрацию города, он должен быть одобрен на сходе, собрании или конференции. Также возможно одобрение путем опроса или сбора подписей. Администрация Нижнего Новгорода в течение 30 дней должна рассмотреть проект и принять решение о его реализации. При этом, если поступило несколько инициатив, то станет проводиться конкурсный отбор.

Источником финансирования инициативного проекта могут быть как средства городского бюджета, так и средства областного бюджета и частично инициативные платежи самих жителей.

Кроме того, изменениями в Устав к полномочиям администрации города отнесены:

  • организация комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
  • признание жилых помещений непригодными для проживания;
  • определение границ прилегающих к жилым домам территорий, где запрещается продажа алкогольной продукции в организациях общепита;
  • контроль за использованием охраны недр;
  • признание садового дома жилым домом.

Также администрация города наделяется дополнительными правами: предоставлять жилье сотруднику, замечающему должность участкового полиции, и оказывать помощь людям в состоянии опьянения.

При этом приостанавливаются полномочия администрации Нижнего Новгорода в сфере транспортного обслуживания населения. Это связано с передачей их на областной уровень.

Еще одно изменение было принято на основании предложения председателя городской Думы Олега Лавричева. Из Устава теперь исключается гарантия депутату на возмещение расходов для оплаты услуг его помощника. Количество помощников депутата, их права и обязанности, условия осуществления деятельности будут определяться нормативно-правовым актом Гордумы.

Напомним, более 100 человек участвовали в публичных слушаниях по изменения в Устав Нижнего Новгород.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городская дума Устав
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