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Общество

Семь площадок для выгула и дрессировки домашних животных установят в Нижнем Новгороде

24 марта 2021 13:35  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Семь площадок для выгула и дрессировки домашних животных установят в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

Согласно информации, пять из них будут созданы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Площадки будут расположены на территории общественных пространств, парков, скверов, в отдалении от прогулочной зоны:

  • в Приокском районе – на бульваре в пределах участка: ул. Ларина, д.5а до пр. Гагарина, д.186;
  • в Канавинском районе – на природно-рекреационной территории вдоль озера Сортировочного;
  • в Советском районе – в сквере по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом);
  • в Нижегородском районе – на территории Лопатинского оврага;
  • в Автозаводском районе – вдоль озера по ул. Пермякова;
  • в Приокском районе – на ул. Кащенко, напротив д.25;
  • в Сормовском районе – у парка Светлоярский напротив д.32 по ул.Гаугеля.

Все площадки планируется оборудовать необходимыми элементами для тренировки животных, в том числе установить вышки, горки, трамплины разной высоты. В целях безопасности они будут ограждены забором.

В департаменте уточнили, что на данный момент на территории города расположено 12 муниципальных площадок для выгула собак:

  1. ул. Бетанкура, рядом с д. 1д;
  2. ул. Карла Маркса напротив д. 5 по ул. Пролетарской;
  3. Московское шоссе (со стороны здания Московское шоссе, 17в);
  4. ул. Героя Попова, 3А;
  5. парк "Дубки" (в границах: пр. Ленина, улиц Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя);
  6. парк Станкозавода (пересечение ул. Перекопская и Арктическая);
  7. ул. Усилова, между домами 5, 7;
  8. ул. Кащенко д.25;
  9. Бульвар в мкр. "Щербинки-2", от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина;
  10. ул. Рокоссовского д.2;
  11. ул. Белинского, в парке им. А.С. Пушкина;
  12. Сквер у дома культуры "Звезда" (в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская).

Ранее глава города Юрий Шалабаев напомнил, что в прошлом году в рамках нацпроекта благоустроили 33 парка и сквера, в этом году стоит задача обустроить еще 34 общественных пространства.

Напомним, 133 общественных пространства будут выставлены на рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2021 году.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Животные
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