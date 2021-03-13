Семь площадок для выгула и дрессировки домашних животных установят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Семь площадок для выгула и дрессировки домашних животных установят в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

Согласно информации, пять из них будут созданы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Площадки будут расположены на территории общественных пространств, парков, скверов, в отдалении от прогулочной зоны:

в Приокском районе – на бульваре в пределах участка: ул. Ларина, д.5а до пр. Гагарина, д.186;

в Канавинском районе – на природно-рекреационной территории вдоль озера Сортировочного;

в Советском районе – в сквере по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом);

в Нижегородском районе – на территории Лопатинского оврага;

в Автозаводском районе – вдоль озера по ул. Пермякова;

в Приокском районе – на ул. Кащенко, напротив д.25;

в Сормовском районе – у парка Светлоярский напротив д.32 по ул.Гаугеля.

Все площадки планируется оборудовать необходимыми элементами для тренировки животных, в том числе установить вышки, горки, трамплины разной высоты. В целях безопасности они будут ограждены забором.

В департаменте уточнили, что на данный момент на территории города расположено 12 муниципальных площадок для выгула собак:

ул. Бетанкура, рядом с д. 1д; ул. Карла Маркса напротив д. 5 по ул. Пролетарской; Московское шоссе (со стороны здания Московское шоссе, 17в); ул. Героя Попова, 3А; парк "Дубки" (в границах: пр. Ленина, улиц Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя); парк Станкозавода (пересечение ул. Перекопская и Арктическая); ул. Усилова, между домами 5, 7; ул. Кащенко д.25; Бульвар в мкр. "Щербинки-2", от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина; ул. Рокоссовского д.2; ул. Белинского, в парке им. А.С. Пушкина; Сквер у дома культуры "Звезда" (в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская).

Ранее глава города Юрий Шалабаев напомнил, что в прошлом году в рамках нацпроекта благоустроили 33 парка и сквера, в этом году стоит задача обустроить еще 34 общественных пространства.

Напомним, 133 общественных пространства будут выставлены на рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2021 году.