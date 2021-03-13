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Семь площадок для выгула и дрессировки домашних животных установят в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.
Согласно информации, пять из них будут созданы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Площадки будут расположены на территории общественных пространств, парков, скверов, в отдалении от прогулочной зоны:
Все площадки планируется оборудовать необходимыми элементами для тренировки животных, в том числе установить вышки, горки, трамплины разной высоты. В целях безопасности они будут ограждены забором.
В департаменте уточнили, что на данный момент на территории города расположено 12 муниципальных площадок для выгула собак:
Ранее глава города Юрий Шалабаев напомнил, что в прошлом году в рамках нацпроекта благоустроили 33 парка и сквера, в этом году стоит задача обустроить еще 34 общественных пространства.
Напомним, 133 общественных пространства будут выставлены на рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2021 году.
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