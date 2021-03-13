Нижегородская область представила три проекта в рамках программы развития ВЭБ.РФ Экономика

Фото: с сайта вэб.рф

Нижегородская область представила три проекта в рамках программы развития ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, всего для участия в программе были приглашены руководители ста городов России.

От Нижегородской области в ней принимают участие команды управленцев из Нижнего Новгорода под руководством мэра города Юрия Шалабаева, из Дзержинска - под руководством главы муниципалитета Ивана Носкова.

Команда из Нижнего Новгорода представила два проекта: IT-кластера и модернизации ливневой канализации. Дзержинск представил проект возрождения города в роли химической столицы России.

По поводу проекта обновления ливневой канализации в Нижнем Новгороде мэр города Юрий Шалабаев отметил, что она требует комплексного подхода при проведении работ по строительству и модернизации, так как они не организовывались в городе уже давно.

Проект возрождения Дзержинска в роли химической столицы России связан в первую очередь с внедрением специализированных образовательных программ для школьников и молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что ВЭБ заинтересовался концессией по реновации ливневок Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Образовательную программу развития для городских управленцев ВЭБ.РФ запустил в июле 2020 года. Основная цель – передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента.

В общей сложности обучение пройдут 500 управленцев из 100 крупнейших городов России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), на которые приходится треть населения страны.