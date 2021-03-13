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Общество

Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов оперативно реагировать на сообщения о паводке

24 марта 2021 15:44  [95] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 24 марта провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся готовности региона к безаварийному прохождению весеннего паводка.

"Зима выдалась очень снежной. Запасы воды в снежном покрове в бассейне Горьковского водохранилища, Оки и Ветлуги примерно на 30-50% больше нормы. Существуют различные варианты прохождения паводка, и к каждому из них нужно быть готовыми. Проведен анализ состояния региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Все, кто работают в этой сфере, прекрасно понимают ситуацию и способны оперативно реагировать", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор поручил главам муниципальных образований держать на постоянном контроле работоспособность систем оповещения и оперативно реагировать на все сообщения жителей. Также в районах необходимо завершить смотр противопаводковой техники, проверить ее готовность и исправность.

"Вам нужно тщательно проанализировать возможные места подтопления, в том числе на основе цифровых моделей. До людей, которые там живут, необходимо донести информацию о действиях в случае неблагоприятной ситуации", - поручил Глеб Никитин.

"К паводку в целом мы готовы, риски просчитаны, каждая зона подтопления оцифрована. Данная информация передана органам местного самоуправления, чтобы они могли с ней работать и реально оценивать обстановку для проведения превентивных мероприятий", - рассказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Также в ходе заседания обсуждалась подготовка объектов и населенных пунктов Нижегородской области к весенне-летнему пожароопасному периоду.

"В случае резкого потепления пожароопасный период может начаться еще до завершения паводка. Напоминаю всем жителям региона о необходимости ответственного обращения с огнем в это опаснейшее время. Пал сухой травы или сжигание мусора могут привести к страшным последствиям. За любые подобные действия предусмотрена серьезная ответственность", - предупредил Глеб Никитин.

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Теги:
Безопасность Паводок
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