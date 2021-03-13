Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 24 марта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 24 марта.

На уборку улично-дорожной сети от снега и наледи в Советском районе вышло 37 единиц снегоуборочной техники и 50 дорожных рабочих. 24 марта работы по уборке снега планировались в кварталах улиц Н.Сусловой, Ванеева, Б.Панина, М.Ямская, Пушкина и проспекте Гагарина. Кроме того, предполагалась расчистка тротуаров по улицам Ашхабадской и Белинского.

Дорожные службы Сормовского района в ночь с 23 на 24 марта работали на улицах Ужгородской и Землячки. Кроме того, расчистка снега велась на улице Новосоветской. За прошедшие сутки откачано почти 497 кубометров талых вод с улиц Светлоярской, Федосеенко и героев Космоса.

Днем 24 марта дорожные бригады работали на квартальных проездах улиц Энгельса, Коминтерна, Ефремова и Свирской. В дневной уборке участвовало 45 единиц техники, из которых 8 КДМ, 12 МТЗ, 1 грейдер, 1 бульдозер, 5 ковшовых погрузчиков, 5 самосвалов и 13 других видов техники. Проезды и тротуары очищали 76 дорожных рабочих. На придомовых территориях Сормовского района работали 370 дворников и 36 единиц техники.

Сегодня коммунальные службы и управляющие компании Ленинского района проводят комплексную уборку на улице Адмирала Макарова в границах домов №4/3 и №6/3. Также была запланирована расчистка дорог по обращениям граждан на ул. Сафронова, вывоз снега на ул. Космонавта Комарова, 11, ул. Даргомыжского, 19/1 и откачка воды около трамвайных путей на остановке ул. Глеба Успенского. К работам привлечены 15 единиц спецтехники и 35 дорожных рабочих.

Работы по вывозу снега ведутся по обращениям жителей на улице Луганской Приокского района



Работы по вывозу снега в Приокском районе ведутся по обращениям жителей на улице Луганской. Также подрядные организации чистят тротуар на транспортной развязке на проспекте Гагарина и на улице Лебедева.

Кроме того, сотрудники АО "Домоуправляющая компания Приокского района" вывозят снег с дворовых территорий на улице Карбышева и Петровского, а также на 40 лет Победы, 10. Помимо вывоза снега и расширения проездов подрядчики производят обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Добавим, что сегодня в Приокском районе на улично-дорожной сети работает 35 единиц техники (9 газелей, 8 МТЗ, 7 КДМ, 5 погрузчиков, 4 самосвала, грейдер и бульдозер) и 55 дорожных рабочих.

В Московском районе 24 марта были организованы работы по устранению дефектов асфальтового покрытия на дорожных проездах в районе ул.Давыдова, 2, ул. Березовская, 71, на пересечении улиц Рябцева и Шота Руставели, а также на пересечении улицы Березовской и пер. Рессорного.

Также в районе ведется вывоз снега и откачка талых вод. На территории района работают 62 единицы техники, 70 дорожных рабочих и 333 дворника.

В Автозаводском районе на расчистке дорог от снега и водооткачке задействованы 155 дорожных рабочих и более 30 единиц техники. В частности, снег вывозят на улицах Аркадия Гайдара, Строкина, Патриотов, Старых производственников, Мелиоративная. Талые воды откачивают на улицах Юлиуса Фучика, Орбели, Тарханова.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.