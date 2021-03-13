Нижний Новгород впервые присоединится к акции "Ночь театров" (программа)

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Нижний Новгород впервые присоединится к акции "Ночь театров". Об этом сообщили в минкультуры Нижегородской области.
Согласно информации, акция пройдут 27 марта. Для зрителей пройдут: тематические экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы и творческие встречи.
Акция "Ночь театров" - театральная вариация "Ночи музеев".
К "Ночи театров" подготовлена необычная и очень разнообразная программа, в том числе в онлайн-формате.
Программа "Ночи театров – 2021" в Нижнем Новгороде
Театр юного зрителя
в 20:30 – Экскурсия по закулисью
Кукольный театр
в 20:30 – Экскурсия по музею "Загадочные лица кукол"
в 20:30 – Мастер-класс от театрального бутафора
в 20:30 – "Театр у микрофона": сказки народов мира (на сцене)
Нижегородский театр драмы
в 21:30 – Премьера фотосериала о правилах театрального этикета
в 21:30 – Мастер-класс по театральному гриму
Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина
в 20:15 – Экскурсия по закулисью
Художественный музей (Дом Сироткина, Верхне-Волжская наб., 7)
в 16:00 – Спектакль театральной студии "Оперение" в зале Маковского
Здание на пл. Минина, 2/2
в 19:00 – Концерт Нижегородского русского народного оркестра с участием артистов театра оперы и балета им. А.С. Пушкина
Центр театрального мастерства
в 21:00 – Спектакль "Сосед" в жанре "разговоры" по пьесе Павла Пряжко
Учебный театр
в 20:00 – Спектакль "Бык, который шел рядом с ослом, который вез всемогущего царя"
Московский вокзал
в 20:00/ в 21:00 – Выступление камерного хора "Нижний Новгород" с программой "Весь мир – театр!"
Технический музей
в 16:00 – Мастер-класс по ручной печати на фотобумаге от театрального фотографа
Театр "Вера"
в 20:00 – Фотовыставка образов-портретов фотографа Андрея Теребилова "Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!"
в 20:30 – Творческая встреча с актером Дмитрием Сухановым
Театр "Комедия"
21:30 – Открытие выставки Любови Петруцкой "Старые и старинные дома и дворы Нижнего Новгорода"
Экскурсии от Гильдии экскурсоводов
в 13:00 и 15:00 – у Театра драмы
в 19:00 – у Театра оперы и балета
в 20:00 – у Театра юного зрителя
в 21:30 – у Театра кукол
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