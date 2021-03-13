Нижний Новгород впервые присоединится к акции "Ночь театров" (программа) Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижний Новгород впервые присоединится к акции "Ночь театров". Об этом сообщили в минкультуры Нижегородской области.

Согласно информации, акция пройдут 27 марта. Для зрителей пройдут: тематические экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы и творческие встречи.

Акция "Ночь театров" - театральная вариация "Ночи музеев".

К "Ночи театров" подготовлена необычная и очень разнообразная программа, в том числе в онлайн-формате.

Программа "Ночи театров – 2021" в Нижнем Новгороде

Театр юного зрителя

в 20:30 – Экскурсия по закулисью

Кукольный театр

в 20:30 – Экскурсия по музею "Загадочные лица кукол"

в 20:30 – Мастер-класс от театрального бутафора

в 20:30 – "Театр у микрофона": сказки народов мира (на сцене)

Нижегородский театр драмы

в 21:30 – Премьера фотосериала о правилах театрального этикета

в 21:30 – Мастер-класс по театральному гриму

Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина

в 20:15 – Экскурсия по закулисью

Художественный музей (Дом Сироткина, Верхне-Волжская наб., 7)

в 16:00 – Спектакль театральной студии "Оперение" в зале Маковского

Здание на пл. Минина, 2/2

в 19:00 – Концерт Нижегородского русского народного оркестра с участием артистов театра оперы и балета им. А.С. Пушкина

Центр театрального мастерства

в 21:00 – Спектакль "Сосед" в жанре "разговоры" по пьесе Павла Пряжко

Учебный театр

в 20:00 – Спектакль "Бык, который шел рядом с ослом, который вез всемогущего царя"

Московский вокзал

в 20:00/ в 21:00 – Выступление камерного хора "Нижний Новгород" с программой "Весь мир – театр!"

Технический музей

в 16:00 – Мастер-класс по ручной печати на фотобумаге от театрального фотографа

Театр "Вера"

в 20:00 – Фотовыставка образов-портретов фотографа Андрея Теребилова "Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!"

в 20:30 – Творческая встреча с актером Дмитрием Сухановым

Театр "Комедия"

21:30 – Открытие выставки Любови Петруцкой "Старые и старинные дома и дворы Нижнего Новгорода"

Экскурсии от Гильдии экскурсоводов

в 13:00 и 15:00 – у Театра драмы

в 19:00 – у Театра оперы и балета

в 20:00 – у Театра юного зрителя

в 21:30 – у Театра кукол