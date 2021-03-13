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Проверка ООО "Ситикард" организована по требованию нижегородской прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Согласно информации, управлением Роспотребнадзора по региону по требованию надзорного ведомства организована проверка деятельности ООО "Ситикард" в части соблюдения компанией законодательства о защите прав потребителей.
Ход проверки взят на контроль ведомства.
Напомним, что с середины марта этого года в Нижнем Новгороде начало действовать правило "Одна банковская карта – один билет".
Как поясняли в компании "Ситикард", необходимость в нововведении возникла после повышенного уровня неоплаченных поездок по банковским картам с недостаточным количеством средств.
Потом стало известно, что правило отменят в общественном транспорте с 1 мая 2021 года.
В настоящее время региональный Минтранс договорился с банком-эквайером (в данном случае это Сбербанк) и компанией "Ситикард" о модернизации системы поступления средств за оплату проезда в банк.
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