Проверка ООО "Ситикард" организована по требованию нижегородской прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Проверка ООО "Ситикард" организована по требованию нижегородской прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, управлением Роспотребнадзора по региону по требованию надзорного ведомства организована проверка деятельности ООО "Ситикард" в части соблюдения компанией законодательства о защите прав потребителей.

Ход проверки взят на контроль ведомства.

Напомним, что с середины марта этого года в Нижнем Новгороде начало действовать правило "Одна банковская карта – один билет".

Как поясняли в компании "Ситикард", необходимость в нововведении возникла после повышенного уровня неоплаченных поездок по банковским картам с недостаточным количеством средств.

Потом стало известно, что правило отменят в общественном транспорте с 1 мая 2021 года.

В настоящее время региональный Минтранс договорился с банком-эквайером (в данном случае это Сбербанк) и компанией "Ситикард" о модернизации системы поступления средств за оплату проезда в банк.