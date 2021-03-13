Свет и горячую воду частично отключили в шести домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в шести домах Нижнего Новгорода 25 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня с 8:00 до 12:00 горячее водоснабжение временно прекращено в доме №19 по ул. Краснозвездная в Советском районе.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 в доме №3 по ул. Воровского в Нижегородском районе и домах №8, 10, 12, 14 по ул. Пятигорская в Приокском районе не будет света.

Напомним, что накануне свет, отопление и горячую воду частично отключили в шести домах Нижнего Новгорода.