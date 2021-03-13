Площадка около стадиона "Нижний Новгород" используется под складирование снега Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Площадка около стадиона "Нижний Новгород" используется под складирование снега. Об этом сообщили сотрудники администрации Канавинского района в комментариях на странице губернатора Нижегородской области в соцсети Instagram.

Один из нижегородцев написал, что на Стрелке лежат кучи грязного снега. Мужчина выразил опасение, что он будет там, пока не растает.

"До июля, надеюсь, растает эта двухметровая гора, точнее три горы", - поддержала его беспокойство жительница города.

В свою очередь сотрудники администрации Канавинского района отметили, что данная площадка используется под временное складирование снега. "В ближайшее время снег будет вывезен", - пояснили в райадминистрации.

Ранее сообщалось, что с начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега. В марте администрации районов в ежедневном режиме докладывают о количестве вывозимого снега и откачке талых вод с улиц.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду.