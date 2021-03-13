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Общество

"Сад примирения" высадят в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде

25 марта 2021 11:50  [104] Общество

Фото: из соцсети Instagram, Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Сад примирения" высадят в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Так предлагается назвать территорию совместной дополнительной высадки. В рамках благоустройства в парке будет высажено 1,6 тысяч деревьев и 31 тысяча кустарников.

"Сад примирения... Человека и природы. Мы, конечно, еще обсудим, но идея красивая...", - написал Глеб Никитин.

В результате зеленая зона парка увеличится на 17%.

Он добавил, что для управления парком будет создано автономное учреждение, куда войдут, в том числе, озеленители. Администрация Нижнего Новгорода в настоящее время занимается его регистрацией.

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка "Швейцария" выполнены на 40%.

Отметим, что озеленение территории планируется с учетом сохранения существующих насаждений. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев.

В феврале "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) предоставило Нижнему Новгороду "зеленую гарантию" о безопасности деревьев в парке "Швейцария". Это значит, что ВООП берет на себя обязательства по организации компенсационной высадки деревьев в парке "Швейцария" в ходе благоустройства этого общественного пространства.

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Теги:
Парк Швейцария Парки Растения
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