Премия нижегородским деятелям театрального искусства увеличена в 2,5 раза Культура и отдых

театр Комедiя Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Премия деятелям театрального искусства Нижегородской области увеличена в 2,5 раза. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Законодательного собрания региона.

Согласно информации, на состоявшемся 25 марта заседании депутаты регионального парламента приняли постановление "О внесении изменения в положение о премии Нижегородской области имени Н.И. Собольщикова-Самарина".

Ко Дню театра каждый код награждаются деятели театрального искусства региона, которые внесли значительный вклад в развитие театральной культуры Нижегородской области.

Премия присуждается драматургам, режиссерам, актерам, дирижерам, балетмейстерам, художникам и композиторам, иным творческим работникам, руководителям театров.

Ранее денежный объем премии составлял 30 тысяч рублей, решением депутатов и по инициативе губернатора Глеба Никитина денежная часть премии увеличена до 80 тысяч рублей.

Напомним, что ранее были подведены итоги нижегородского театрального фестиваля "Премьеры сезона". В этом году на фестиваль было заявлено 13 спектаклей.