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Экономика

Бюджет Дзержинска выделит 3 млн рублей на подготовку лагеря "Город спорта" к летнему периоду

25 марта 2021 17:47  [221] Экономика

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

Депутаты думы Дзержинска на заседании 25 марта одобрили изменения в городской бюджет на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Доходы бюджета на 2021 год не изменились и составили 6,287 млрд рублей, расходы увеличились за счет остатков собственных средств на сумму 2,521 млн рублей и утверждены в размере 6,287 млрд рублей. Городской бюджет на 2021 год сформирован бездефицитным.

Изменения произведены за счет увеличения и перераспределения бюджетных ассигнований внутри и между структурными подразделениями за счет средств местного бюджета. Это позволит профинансировать целый ряд социально значимых проектов и мероприятий.

В частности, 3 млн рублей выделены детскому оздоровительному лагерю "Город спорта" для подготовки к открытию летних смен. На эти средства будут приобретены рециркуляторы, бесконтактные термометры, диспенсеры, отремонтированы помещения и кровля нескольких помещений.

Первый транш в размере 2,5 млн рублей направлен на приобретение для города 10 автобусов ПАЗ ("Вектор NEXT"). Закупка автобусов осуществиться по договору лизинга, который будет реализован в период с 2021 по 2026 год. Общая стоимость 10 единиц автобусов составляет порядка 62,5 млн рублей.

Еще более 2 млн рублей выделяется управлению цифровой трансформации администрации города на приобретение программно-аппаратного комплекса автоматической фиксации административных правонарушений "Дозор-МП" и программного комплекса для автоматизации деятельности комиссий в области регистрации и учёта дел об административных правонарушениях.

Кроме того, около 2,2 млн рублей будут направлены на приобретение инвентаря и оборудования для открытия секции "Парусный спорт" в МБУ "ФОК". Помимо этого для ФОКа, где будет базироваться секция, планируется приобрести ГАЗель NEXT общей стоимостью около 3,1 млн рублей по договору лизинга.

Для организации охраны в Центральном парке выделяется 2,7 млн рублей.

На приобретение мебели, оргтехники и геодезического оборудования для МКУ "ДЭМОС" направлен 1,1 млн рублей, для закупки мобильных (передвижных) стеллажей в количестве 21 штуки для МБУ "Городской архив" - чуть более 1 млн рублей.

На увеличение в МБУ "Прометей Дзержинск" фонда оплаты труда с 1 марта 2021 года в связи с приемом в штат пяти инженеров-сметчиков и водителя автомобиля "ГАЗель" направляются средства в размере 2,2 млн рублей.

Выделение дополнительных средств МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" в сумме 1,7 млн рублей позволит увеличить количество страниц муниципальной газеты "Дзержинские ведомости" до 24, а ее тираж с 5 до 10 тысяч.

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Теги:
Бюджет Городская дума Дзержинск
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