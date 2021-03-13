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Анонсы событий для СМИ на 26 марта 2021 года
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Нижний сегодня: главные события дня

25 марта 2021 20:12  [627] Общество

Нижегородский производитель выпускал колбасу с антибиотиками

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов колбасы местного производителя, выявил в продукции наличие антибиотиков. Наличие этого препарата в колбасе говорит о том, что поставщик мяса не осуществлял надлежащего контроля над переработкой сырья.

Одиннадцать мостов будут построены на трассе М-12 "Москва-Казань" в Нижегородской области

Одиннадцать мостов будут построены на четвертом этапе трассы М-12 "Москва-Казань" в Нижегородской и Владимирской областях. Участок трассы М-12 в Нижегородской области будет пересекать восемь рек, а самый уникальный проект – мост через Оку, протяженностью 380 метров, также будет построен в нижегородском регионе.

ЖК "Огни Автозавода" в Нижнем Новгороде построят к концу 2024 года

ГК "Первая строительная компания" планирует завершить строительство жилого комплекса "Огни Автозавода" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода к концу 2024 года. В состав ЖК войдут три дома высотой от 22 до 25 этажей на 836 квартир. Банк ДОМ.РФ и застройщик заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования. Размер кредитной линии превышает 2,1 млрд рублей.

Проверка ООО "Ситикард" организована по требованию нижегородской прокуратуры

Компанию проверят на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Проверка обусловлена изменениями правил оплаты проезда в общественном транспорте.

Минтранс разрабатывает экономическое обоснование продления веток метро в Нижнем Новгороде

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог разрабатывает технико-экономическое обоснование продления веток метро в Нижнем Новгороде. Речь идет о продлении Сормовско-мещерской линии метро от станции "Буревестник". Здесь рассматривается два варианта: продление до станции "Сормовская" либо до станции "Варя", где нижегородцы смогут пересесть на городскую электричку "Починки-Варя".

Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"

Авиакомпания "Nordwind" будет выполнять рейсы по четвергам и воскресеньям. Первый вылет из нижегородского "Стригино" запланирован на 29 апреля.

Нижний Новгород впервые присоединится к акции "Ночь театров" (программа)

Нижний Новгород впервые присоединится к акции "Ночь театров". Акция состоится 27 марта. К "Ночи театров" подготовлена необычная и очень разнообразная программа, в том числе в онлайн-формате.

Опубликована карта наиболее аварийных мест в Нижнем Новгороде

За год в Нижнем Новгороде выявлено 60 наиболее аварийных мест. В подборке учитывались именно те места, где произошло три и более одинаковых ДТП или пять и более разных по виду автомобильных аварий. Учитывались только автоаварии с пострадавшими или погибшими.

Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроит УК "Возрождение Торговый дом"

УК "Возрождение Торговый дом" выразила готовность выполнить комплексное благоустройство и озеленение между корпусами №1 (правительство региона) и №2 (Законодательное собрание Нижегородской области, Нижегородская филармония им. Ростроповича) за 235,8 млн рублей.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 12 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 12 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 105 661 человека, из которых 46 424 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 59 237 – за пределами областного центра.

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