Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами Общество

город Мерсбург, Германия Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, с 1 апреля станут доступны рейсы в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.

В сообщении отмечается, что запланировано междунарожное авиасообщение по маршрутам: "Москва-Каракас" (Венесуэла), "Москва-Дамаск" (Сирия), "Москва-Душанбе" (Таджикистан), "Москва-Ташкент" (Узбекистан) и "Москва-Коломбо" (Шри-Ланка).

В Германию будут доступны вылеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне и Берлин (по 5 раз в неделю в каждый город), из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне и Берлин (также по 3 раза в неделю).

Отметим, что основаниями для въезда в Германию считаются наличие вида на жительство, действующей долгосрочной визы, экстренная необходимость, близкое родство с европейскими гражданами, длительные отношения с жителями страны.

Напомним, что накануне стало известно об открытии прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Стамбул.